Путин: поправки к Конституции рассчитаны на годы вперед для защиты нуждающихся
Президент РФ подчеркнул, что МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума.
Закрыть
Смотрите также:
Путин перечислил качества россиян, которые помогли выдержать ситуацию с COVID-19
Большинство россиян поддерживают поправки к Конституции — Песков
Выбор будущего
«Где 400 миллионов?»: Путин поправил главу Бурятии в оценке стоимости новой библиотеки
«Ни одного рубля из бюджета»: «Норникель» устранит последствия разлива топлива
«Миллиарды?»: Путин уточнил у Потанина ущерб от разлива топлива в Норильске
Пятьсот мероприятий: эксперты оценили план по восстановлению экономики России
Более 700 тысяч российских семей получают пособие на ребенка
Определена дата проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию
Памфилова: проголосовать по Конституции будет безопаснее, чем сходить в магазин
Голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля
Памфилова предложила растянуть голосование по Конституции на неделю
Путин назвал идеальную дату голосования по поправкам в Конституцию
Путин поздравил детского омбудсмена Кузнецову с рождением седьмого ребенка
Песков ответил на вопрос о дате голосования по Конституции
В Совфеде назвали три ключевых элемента для голосования по поправкам к Конституции
Клишас: поправки к Конституции РФ нацелены на будущее, но важны уже сегодня
Часть поправок к Конституции уже реализована — Крашенинников
Безопасность и еще раз безопасность: как пройдет голосование по поправкам в Конституцию?
Путин раскритиковал правительство за проблемы с выплатами врачам
СКР заявил о нарушения с выплатой медикам в десяти регионах России
Россия встала на путь выздоровления. Когда завершится выход из режима самоизоляции?
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков, 5-tv.ru
Нормы о мерах поддержки россиян, которые предлагается внести в Конституцию, рассчитаны на годы вперед. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в ходе видеоконференции с социальными работниками.
«Предложенные изменения в основной закон закрепляют государственные гарантии адресной социальной поддержки <…> Обязательно, не реже раза в год, индексация пенсий и пособий, при этом минимальный размер оплаты труда, из величины которого рассчитываются многие выплаты, не может быть ниже прожиточного минимума», — сказал президент.
Путин подчеркнул, что россияне должны быть уверены в будущем, а те, кому необходима помощь, должны ее получать.
Датой проведения голосования глава государства назначил 1 июля. По мнению главы государства, этот день является оптимальным сразу по нескольким пунктам.
Так, проводить голосование ранее установленной даты не следует из-за остающейся угрозы распространения COVID-19 в стране. По мнению российского лидера, избирательные пункты обязаны должным образом подготовиться приходу граждан: провести дезинфекцию всех помещений, оборудовать их в соответствии с санитарными нормами и рекомендациями Роспотребнадзора, оснастить достаточным количеством антисептиков и одноразовыми принадлежностями для использования во время процедуры очного голосования. Все это реально сделать только в штатном режиме и при отсутствии спешки.
Правила проведения голосования разработаны ЦИК совместно с Роспотребнадзором. Пойти на избирательный участок будет безопаснее, чем сходить в магазин, об этом говорила на совещании с президентом Элла Памфилова. Например, люди практически не будут друг с другом контактировать, так как потоки приходящих на участок и уходящих с него будут разведены. Кроме того, возможно проведение голосования вне закрытых помещений — например, во дворе школы. Также участникам голосования будет изменять температуру, выдавать защитные маски, перчатки, одноразовые ручки, проводить дезинфекцию рук. Все члены ИК пройдут тестирование на COVID-19.
Выбирая максимально подходящую дату для голосования нельзя было оставить без внимания и основные пункты российского законодательства. В частности, согласно нормам, с момента объявления даты голосования до его проведения должно пройти не менее 30 суток. Этого времени будет достаточно, чтобы все граждане России смогли заранее спланировать дела и определиться, где именно они смогут проголосовать: по месту жительства или по адресу прописки, а также чтобы каждый мог еще раз изучить поправки, разобраться в них, не отвлекаясь на ситуацию с пандемией.
Поступало предложение объединить день голосования с Парадом Победы, то есть провести оба мероприятия 24 июня, однако глава государства отметил, что парад — «святое дело», которое не должно быть связано с другим историческим событием. Поэтому «смешивать» парад и голосование нельзя.
По мнению Владимира Путина, ранее предложенные поправки в Конституцию РФ важно внедрить как можно скорее, при том что часть поправок так или иначе уже практически работают. Ведь сегодня мир находится в глубоком кризисе вследствие многих факторов. В том числе, серьезный урон нанесла пандемия COVID-19.
Вследствие этого, важно начать действовать максимально четко и слаженно, руководствуясь новыми мерами по развитию сферы здравоохранения, укреплению финансового положения граждан и, особенно, многодетных семей, приложить все усилия на восстановление экономики, а также помочь малому и среднему бизнесу.
Ранее сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что большинство россиян поддерживают поправки к Конституции. По словам официального представителя Кремля, об этом свидетельствуют данные социологических исследований.
Читайте также
45%
-0.32 77.19
-0.78
Нашли ошибку?