В Госдуме поддержали идею сократить зарплаты топ-менеджеров госкомпаний

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Василий Заика
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По словам главы комитета по труду и социальной политике Ярослава Нилова, россиянами данная инициатива будет воспринята позитивно.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Andrey Arkusha, State Duma of Russian Federation, Natalya Loginova, Tatiana Morozova; Известия / Алексей Майшев

Глава комитета Государственной думы по труду и социальной политике Ярослав Нилов в беседе с «Известиями» выразил поддержку идее о сокращении зарплат топ-менеджеров госкомпаний.

По словам парламентария, в случае, если данная инициатива будет реализована, россияне воспримут ее позитивно.

«Мы видим, как растет безработица, сложная экономическая ситуация приводит к снижению покупательной способности граждан, к снижению качества и уровня жизни. И на фоне МРОТ в размере 12 тысяч 130 рублей, когда отдельные топ-менеджеры получают один-два-три миллиона рублей в день, конечно, это порождает социальную напряженность, недовольство и увеличивает социальную дистанцию», — сказал Ярослав Нилов.

Глава думского комитета не исключил, что топ-менеджеры могут начать уходить в тень и пытаться скрыть свои реальные доходы. Тем самым, государство может недополучить определенное количество налогов.

Российское правительство может установить потолок заработной платы топ-менеджеров госкомпаний и госкорпораций на уровне трех доходов премьер-министра. Общая сумма вознаграждения в год не будет превышать 30 миллионов рублей. Несмотря на это, президент РФ сможет делать исключения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Госдуме разработали законопроект о почасовой оплате труда.

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