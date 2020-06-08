«А я думаю, что со мной не так»: Повереннова показала свой «генетический дефект»

Актриса Дарья Повереннова сделала открытие об одной детали своей внешности. Им она поспешила поделиться с подписчиками в Instagram. Для артистки стало новостью, что особенность мимики, о которой мечтает множество барышень, медики считают недостатком.

«Оказывается, ямочки на щеках, это „генетический дефект, возникающий при недостаточной длине лицевой мышцы“. О, как! Вы знали об этом? И не забывайте улыбаться, друзья! Улыбка — это беспроигрышное „оружие“ в любой ситуации!» — написала Повереннова.

Instagram @dpoverennova

Фанаты тут же стали уверять артистку, что очаровательные ямочки на щеках — скорее преимущество, чем недостаток. Подписчики не скупились на комплементы.

«Такой прекрасный дефект»

«Ерунда! Ямочки — это супер!

«Не дефект, а эффект!»

«А я думаю, что со мной не так»

«Эти ямочки, эти щечки сводят меня с ума», — признавались поклонники.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Дарья Повереннова в васильковом пеньюаре раскрыла секрет своей диеты.