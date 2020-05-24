Дарья Повереннова в васильковом пеньюаре открыла секрет своей диеты

47-летняя актриса рассказала, что пьет по утрам после занятий спортом.

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Фото, видео: Instagram @dpoverennova

Актриса Дарья Повереннова в режиме самоизоляции продолжает делиться с поклонниками секретами здоровья и, как следствие, красоты. 47-летняя звезда сериалов полностью отказалась от кофе, и теперь свое утро начинает с пробежки и стакана теплой воды.

Кроме того, Дарья исключила из рациона кисло-молочные продукты и фрукты, а вот любимые орехи и сухофрукты для нее — десерт.

«Основу моего рациона составляет белок (мясо), овощные салаты, немного черного бездрожжевого хлеба», — написала она в Instagram, сопроводив пост фото.

Instagram @dpoverennova

На снимке Повереннова стоит возле окна в атласном коротком пеньюаре василькового цвета, что позволяет разглядеть ее практически идеальную фигуру.

Подписчики артистки засыпали ее уточняющими вопросами о балансе между здоровым питанием и физическими нагрузками, а также поделились своим опытом.

К слову, Дарья — продолжательница актерского дела своего дедушки — Сергея Лукьянова, который снимался в таких эпохальных фильмах как «Кубанские казаки», «Капитанская дочка» и других.

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