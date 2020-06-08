«Я парковалась и дальше уже не помню»: авто влетело в магазин в Петербурге
Авария случилась на улице Крыленко в Невском районе Северной столицы.
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Фото, видео: ВКонтакте @spb_today; 5-tv.ru
Машина въехала в «Пятерочку» на улице Крыленко в Невском районе Санкт-Петербурга. За рулем авто была женщина. Прямо перед ДТП ей стало плохо, и она потеряла сознание. В результате аварии водитель не пострадала. О том, что произошло, 5-tv.ru рассказала сама виновница происшествия, Наталья.
«Я хотела припарковаться. У меня обморочное состояние было, я стала терять сознание. Я парковалась и дальше уже не помню. Меня уже вытаскивали, мне таблетки дали и воду принесли», — рассказала женщина.
Витрина магазина в результате наезда разрушена. Обстоятельства аварии выясняются. Внутри магазина никто не пострадал.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто находился за рулем Ferrari, влетевшего в Volkswagen Polo в центре Петербурга.
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