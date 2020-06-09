Самолет ВВС США потерпел крушение на военной базе в Ираке

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Карина Бернтгольц
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По предварительным данным, в результате ЧП пострадали четыре человека.

Самолет ВВС США потерпел крушение на военной базе в Ираке

Фото: www.globallookpress.com / Paul Mayall

Военно-транспортный самолет С-130 ВВС США потерпел крушение при посадке на военной базе Эт-Таджи в Ираке. Об этом сообщил телеканал «Скай ньюс — Арабия» со ссылкой на источники в иракских службах безопасности.

Впоследствии ТАСС со ссылкой на собственные источники уточнил, что авиалайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в здание. В результате происшествия, по предварительным данным, пострадали четыре человека.

Обстоятельства случившегося уточняются. На месте ЧП работают экстренные службы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что гражданский легкий вертолет Bell 206 потерпел крушение в американском городе Фэйрфилде (штат Калифорния). На борту воздушного судна находилось не менее трех человек.

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