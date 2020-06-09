5-tv.ru стали известна первая реакция артиста Михаила Ефремова, попавшего в ДТП в центре Москвы. Актера задержали и отправили на медосвидетельствование, в ожидании экспертизы удалось пообщаться со знаменитостью.

Речь артиста замедленная и невнятная, много нецензурных выражений. На вопрос собеседника, понимает ли актер, что произошло, Ефремов отвечает, что понимает.

«Я понимаю, что я вдарился в машину», — говорит знаменитость.

На сообщение о том, что человек сильно пострадал, Ефремов сначала удивляется, а потом говорит, что все не так уж страшно

«Да ладно?! Не так уж сильно пострадал», — спорит артист.

Когда же собеседник актера говорит, что травмы очень серьезные, Ефремов быстро перестраивается.

«Я его вылечу», — обнадеживает знаменитость, мотивируя это тем, что у него для этого сесть финансовые возможности.

«Денег до… (нецензурное выражение — Прим.ред.)», — утверждает Ефремов.

По словам актера, он не помнит, почему выехал на встречную полосу.