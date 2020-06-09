На сколько вырастут цены после изменения понятия «стандартного» жилья?

Минстрой изменил понятие «стандартного» жилья. Прежде таковым считался «эконом» с минимальным ремонтом, теперь стандарт — это, когда все под ключ, кроме мебели. Есть оговорка — это тот минимум, который обязателен для госзакупок.

В розницу застройщики вольны хоть пустые бетонные коробки продавать, но эксперты уверены: госстандарты подтянут уровень всего рынка, а заодно и цены. На сколько, прикинул Андрей Захаров, подробности в видеосюжете.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему дети-сироты в Орловской области не могут получить жилье.