На сколько вырастут цены после изменения понятия «стандартного» жилья?

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Марина Неруцких
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Прежде стандартом считался «эконом» с минимальным ремонтом, теперь госстандарты стали строже.

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Фото, видео: Известия / Константин Кокошкин; 5-tv.ru

Минстрой изменил понятие «стандартного» жилья. Прежде таковым считался «эконом» с минимальным ремонтом, теперь стандарт — это, когда все под ключ, кроме мебели. Есть оговорка — это тот минимум, который обязателен для госзакупок.

В розницу застройщики вольны хоть пустые бетонные коробки продавать, но эксперты уверены: госстандарты подтянут уровень всего рынка, а заодно и цены. На сколько, прикинул Андрей Захаров, подробности в видеосюжете.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему дети-сироты в Орловской области не могут получить жилье.

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