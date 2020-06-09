Легкая «КОТлетика» и «КОТокросс»: в Северной столице отметили Всемирный день петербургских котов
За своих любимцев поклонники болели на расстоянии из-за режима самосохранения до сих пор действующего в городе на Неве.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Andrea Mennebäck; 5-tv.ru
В Северной столице Всемирный день петербургских котов отметили спортивным состязанием.
Для хвостатых устроили самые настоящие олимпийские игры — соревновались сразу в нескольких дисциплинах — «КОТокросс», легкой «КОТлетике» и «КОТкобежном» спорте.
В числе почетных гостей — всемирно известный обитатель Эрмитажа усатый предсказатель Ахилл.
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Ранее 5-tv.ru публиковал видео кошачьего показа мод, который покорил пользователей сети.
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