Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман госпитализирован с коронавирусом

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Василий Заика
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Общественный деятель признался, что у него развивается пневмония.

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Фото, видео: ТАСС / Вова Жабриков; Twitter @roizmangbn

Тема:
Эпидемия коронавируса

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман госпитализирован с коронавирусом. Общественный деятель в интервью агентству Интерфакс признался, что у него развивается пневмония.

«Госпитализировали вчера вечером. Сделали КТ (компьютерная томография — Прим.ред.) и сразу в больницу. Пневмония развивается», — сказал Евгений Ройзман.

Экс-градоначальник на своей странице в Twitter рассказал о первых симптомах инфекции. По словам Евгения Ройзмана, все начинается с легких признаков простуды.

«У тебя появляются легкие признаки простуды, настолько незначительные, что ты точно понимаешь, что это не коронавирус… Несколько дней назад слегка уши заложило, и горло почувствовал. Вроде не с чего. Температура 37.0. Справился за два дня. Симптомов нет, но тест решил сделать. Так и есть. Показал», — написал общественный деятель.

Twitter @roizmangbn

Евгений Ройзман призвал подписчиков относиться к инфекции серьезно и беречь себя.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что перенесшая COVID-19 Алена Бабенко дала совет россиянам.

Тема:
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