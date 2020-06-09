Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман госпитализирован с коронавирусом. Общественный деятель в интервью агентству Интерфакс признался, что у него развивается пневмония.

«Госпитализировали вчера вечером. Сделали КТ (компьютерная томография — Прим.ред.) и сразу в больницу. Пневмония развивается», — сказал Евгений Ройзман.

Экс-градоначальник на своей странице в Twitter рассказал о первых симптомах инфекции. По словам Евгения Ройзмана, все начинается с легких признаков простуды.

«У тебя появляются легкие признаки простуды, настолько незначительные, что ты точно понимаешь, что это не коронавирус… Несколько дней назад слегка уши заложило, и горло почувствовал. Вроде не с чего. Температура 37.0. Справился за два дня. Симптомов нет, но тест решил сделать. Так и есть. Показал», — написал общественный деятель.

Twitter @roizmangbn

Евгений Ройзман призвал подписчиков относиться к инфекции серьезно и беречь себя.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что перенесшая COVID-19 Алена Бабенко дала совет россиянам.