Историка Соколова, подозреваемого в расчленении студентки, доставили в суд
В Октябрьском суде проходит рассмотрение дела по существу в отношении экс-преподователя СПбГУ Олега Соколова.
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Фото, видео: Известия / Сергей Коньков; 5-tv.ru
Историка Олега Соколова привезли в Октябрьский суд Петербурга, где проходит рассмотрение дела по существу в отношении подозреваемого в жестокой расправе над студенткой.
Судя по кадрам из зала суда, бывший преподаватель СПбГУ в маске и перчатках.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что городской суд Санкт-Петербурга отклонил жалобу защиты на арест историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.
Экс-доцент СПбГУ Олег Соколов был задержан правоохранителями в ноябре прошлого года. В рюкзаке бывшего преподавателя обнаружили человеческие останки. Позже в квартире историка нашли расчлененное тело 24-летней аспирантки и его возлюбленной Анастасии Ещенко. В результате проведения психолого-психиатрической экспертизы было установлено, что обвиняемый полностью вменяем.
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