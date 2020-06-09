Москва возвращается к привычному ритму жизни после снятия ряда ограничений из-за COVID-19

Москва возвращается к привычному ритму жизни. В столице сняли ряд ограничений, введенных из-за распространения коронавируса. Отменили электронные пропуска. Москвичи могут беспрепятственно выходить на улицу — прогулки по расписанию остались в прошлом. Открылись салоны красоты, ветклиники, фотоателье, агентства по трудоустройству. Возобновил работу каршеринг. И это только начало.

В течение двух недель в Москве отменят практически все ограничения. Так, с 16 июня откроются кафе с летними верандами, а с 23-го — все заведения общепита. В этот же день жителям столицы разрешат вернуться на тренировки в фитнес-центры и бассейны. Правда, при этом сохраняются масочный режим и требование соблюдать безопасную дистанцию в общественных местах.

Между тем, Брянская область вышла на первый этап снятия ограничений. С этого дня жителям разрешено совершать прогулки и заниматься спортом на улице. В регионе отменяют пропускной режим. В Кировской области начинают работать торговые центры. А в Алтайском крае открывают санатории.

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