Москва возвращается к привычному ритму жизни после снятия ряда ограничений из-за COVID-19
В столице отменили электронные пропуска. Открылись салоны красоты, ветклиники, фотоателье, агентства по трудоустройству. Возобновил работу каршеринг.
Закрыть
Смотрите также:
«Сердце разрывается»: в сети поддержали Норкина, опубликовавшего фото с похорон жены
«Он мне сам советовал»: Жорин назвал вероятную причину исчезновения Алибасова
В МИД РФ деликатно ответили Трампу на приглашение на саммит G7
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 5 июня, для всех знаков зодиака
«Неземная красота!» — Гузеева показала, как выглядела в 18 лет
Шанс начать жизнь заново: Василиса Володина о плюсах и минусах предстоящего коридора затмений
Американцы восхитились русской защитой ресторана Pushkin в США от протестующих
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 7 июня, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 6 июня, для всех знаков зодиака
Татьяна Навка вслед за Яной Рудковской показала свой завтрак
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков, 5-tv.ru
Москва возвращается к привычному ритму жизни. В столице сняли ряд ограничений, введенных из-за распространения коронавируса. Отменили электронные пропуска. Москвичи могут беспрепятственно выходить на улицу — прогулки по расписанию остались в прошлом. Открылись салоны красоты, ветклиники, фотоателье, агентства по трудоустройству. Возобновил работу каршеринг. И это только начало.
В течение двух недель в Москве отменят практически все ограничения. Так, с 16 июня откроются кафе с летними верандами, а с 23-го — все заведения общепита. В этот же день жителям столицы разрешат вернуться на тренировки в фитнес-центры и бассейны. Правда, при этом сохраняются масочный режим и требование соблюдать безопасную дистанцию в общественных местах.
Между тем, Брянская область вышла на первый этап снятия ограничений. С этого дня жителям разрешено совершать прогулки и заниматься спортом на улице. В регионе отменяют пропускной режим. В Кировской области начинают работать торговые центры. А в Алтайском крае открывают санатории.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что изменится в правилах работы детских лагерей в России?
Читайте также
54%
0.36 77.35
0.16
Нашли ошибку?