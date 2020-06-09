«Леди в красном»: похудевшая Степаненко удивила поклонников ярко-красным костюмом

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Алиса Старжевская
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67-летняя юмористка похвасталась новым образом.

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Фото, видео: Instagram @esheneve4er

Елена Степаненко показала новый образ в красном костюме, который оценили поклонники. Об этом сообщает «Экспресс газета».

Снимок был сделан за кулисами передачи «Еще не вечер». 67-летняя юмористка и телеведущая выложила в Instagram фотографию, на которой она одета в алый костюм-двойку, туфли в тон и белую рубашку. Фанаты тотчас отреагировали восхищенными комментариями:

«Леди в красном»;

«Елена Григорьевна, вы просто прелесть, красавица, леди»;

«Разве можно быть красивой такой? И молодой! Как Вам, Елена, идет красный!»

Instagram @esheneve4er

После развода с Евгением Петросяном ведущая сильно изменилась, похудев на более чем 40 килограммов. Она сменила стиль в одежде, прическу, отдав предпочтение ярким современным образам. Как сообщает «Экспресс газета», на это она потратила около миллиона рублей, так как в программу преображения вошли пластические операции и косметологические процедуры.

Недавно Степаненко рассказала, как относится к Петросяну после развода. Оказалось, что она давно простила бывшего супруга, не держит на него зла на и хочет, чтобы его жизнь была светлой и радостной. У нее самой сейчас все хорошо: Степаненко окружена заботой близких, есть собственная телепередача и прекрасное самочувствие.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Татьяна Брухунова ответила на обвинения в развале брака Петросяна.

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