«Я не буду его кушать»: Агата Муцениеце призналась, что украла из больницы яблоко
Актриса хотела оставить себе что-то на память о дорогостоящем лечении в Лапино.
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Фото, видео: Instagram @agataagata
Агата Муцениеце разместила в своем Instagram сторис с видео о выписке из больницы. Уезжая из клиники, девушка посетовала на то, что погода сильно изменилась во время ее пребывания в стационаре. Поэтому на выписку она надела футболку без бюстгальтера, а пальто несла в руках.
Приехав домой, Муцениеце рассказала, как скучала по кондиционеру, которого так не хватало ей в больничной палате.
«Спасибо, что ты у меня есть!» — обратилась артистка к аппарату.
Напоследок Агата поделилась секретом: после дорогостоящего лечения она хотела оставить себе что-то в подарок и поэтому забрала из больницы яблоко.
«Яблоко из Лапино! Очень дорогое. Я не буду его кушать — оставлю как память об очень дорогом присутствии в больнице», — рассказала Муцениеце.
Недавно стало известно, что Агата Муцениеце заболела и отправилась в клинику для прохождения процедур от бронхита. Лечение оплатил муж — актер Павел Прилучный, с которым она прожила в браке девять лет, а сейчас находится в состоянии развода.
Пара решила развестись в феврале 2020 года, и ко всеобщему удивлению окружающих актриса начала рассказывать в соцсетях о насилии со стороны Прилучного по отношению к ней и детям.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как отреагировал Прилучный на обвинения о рукоприкладстве.
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