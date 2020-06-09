У ветерана, которого оскорбил Навальный, стало плохо с сердцем

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Светлана Александрова
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О состоянии 93-летнего Игната Артеменко сообщил его внук. Мужчина пообещал отстоять честь деда.

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Фото, видео: ВКонтакте / Игорь Колесников; 5-tv.ru

Ветерану Великой Отечественной войны, которого Алексей Навальный назвал «продажным холуем» стало плохо с сердцем, когда он узнал о словах блогера. Об этом сообщил на своей странице в «ВКонтакте» внук Игната Артеменко.

«Мы, естественно, скрывали эту мерзость от 93-х летнего человека, который прошел войну, был ранен. Но сегодня дедушка случайно узнал об этом. Ему стало очень плохо. Пришлось вызывать скорую. Врач поставил диагноз: ишемическая болезнь сердца на нервной почве», — написал Игорь Колесников.

Он призвал интернет-сообщество объединиться для защиты героя-фронтовика, которого оскорбили, да еще и в год юбилея победы.

«Наша семья будет добиваться справедливости! Это не должно сойти Навальному с рук!», — заключил внук ветерана.

ВКонтакте / Игорь Колесников

Игорь Колесников также опубликовал видео, на котором, сидя у постели деда, обещает ему отстоять его честь.

«Дедуля, мы этого так не оставим, мы будем защищать твою честь. Мы ее отстоим. И все твои подвиги забыты не будут. Мы это сделаем», — говорит он.

Сам 93-летний Игнат Артеменко заявил, что не заслуживает такого оскорбления.

«Я ветеран войны Великой Отечественной войны, я воевал в партизанском отряде 810, на Втором Белорусском фронте, в 37-й гвардейской стрелковой дивизии. И я считаю, что я внес определенный вклад в Победу, и я не считаю себя виновным в оскорблениях и не хочу, чтобы это дело оставалось нерасследованным», — заявил ветеран.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Алексей Навальный разместил в своем блоге видеоролик телеканала Russia Today, в котором россияне, среди которых был и Игнат Артеменко, высказывались в голосования по поправкам в Конституцию. Навальный назвал всех их «командой продажных холуев». Юрист и правозащитник Илья Ремесло обратился в прокуратуру и Следственный комитет России с просьбой дать оценку этому высказыванию, история также вызвала большой общественный резонанс.

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