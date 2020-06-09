Жуткое ДТП произошло в Воронеже. Машина марки Toyota въехала в толпу пешеходов возле магазина и, сбив трех человек, «вписалась» в супермаркет. Мужчина-пешеход скончался на месте, двух женщин госпитализировали с травмами в тяжелом состоянии.

Видеозапись последствий аварии была снята очевидцами и выложена в сеть. На кадрах видно, как вокруг машины ходит молодой человек в полицейской форме. Он пытается открыть багажник и звонит по телефону, вероятно, в экстренные службы.

Позже изданию «Вести Воронеж» подтвердили в местном ГУ МВД, что участником ДТП стал участковый уполномоченный одного из отделов полиции. В ведомстве утверждают, что он был трезв. По предварительной информации, он мог не справиться с управлением. В отношении молодого человека проводится проверка, обстоятельства происшествия выясняются.

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