Полицейский въехал в толпу прохожих в Воронеже — видео
В результате инцидента пострадали три человека, один — погиб.
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Фото, видео: ВКонтакте @mtv36
Жуткое ДТП произошло в Воронеже. Машина марки Toyota въехала в толпу пешеходов возле магазина и, сбив трех человек, «вписалась» в супермаркет. Мужчина-пешеход скончался на месте, двух женщин госпитализировали с травмами в тяжелом состоянии.
Видеозапись последствий аварии была снята очевидцами и выложена в сеть. На кадрах видно, как вокруг машины ходит молодой человек в полицейской форме. Он пытается открыть багажник и звонит по телефону, вероятно, в экстренные службы.
Позже изданию «Вести Воронеж» подтвердили в местном ГУ МВД, что участником ДТП стал участковый уполномоченный одного из отделов полиции. В ведомстве утверждают, что он был трезв. По предварительной информации, он мог не справиться с управлением. В отношении молодого человека проводится проверка, обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее 5-tv.ru сообщал, какую меру пресечения избрали актеру Михаилу Ефремову, ставшему виновником «пьяного» ДТП с одним погибшим.
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