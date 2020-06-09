Полицейский въехал в толпу прохожих в Воронеже — видео

|
Алина Потёмкина
515

В результате инцидента пострадали три человека, один — погиб.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ВКонтакте @mtv36

Жуткое ДТП произошло в Воронеже. Машина марки Toyota въехала в толпу пешеходов возле магазина и, сбив трех человек, «вписалась» в супермаркет. Мужчина-пешеход скончался на месте, двух женщин госпитализировали с травмами в тяжелом состоянии.

Видеозапись последствий аварии была снята очевидцами и выложена в сеть. На кадрах видно, как вокруг машины ходит молодой человек в полицейской форме. Он пытается открыть багажник и звонит по телефону, вероятно, в экстренные службы.

Позже изданию «Вести Воронеж» подтвердили в местном ГУ МВД, что участником ДТП стал участковый уполномоченный одного из отделов полиции. В ведомстве утверждают, что он был трезв. По предварительной информации, он мог не справиться с управлением. В отношении молодого человека проводится проверка, обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, какую меру пресечения избрали актеру Михаилу Ефремову, ставшему виновником «пьяного» ДТП с одним погибшим.

Читайте также

+22° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 61%
68.67
0.36 77.35
0.16
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:10
«Я не буду его кушать»: Агата Муцениеце призналась, что украла из больницы яблоко
22:53
«Гражданин свинья! Почему им все можно?» — РЕН ТВ покажет документальный фильм о Ефремове и его звездных коллегах
22:43
Полицейский въехал в толпу прохожих в Воронеже — видео
22:35
«Единая Россия» поддержала девять кандидатов на посты губернаторов
22:16
Кипелов удивился, что его песня «Я свободен» стала гимном выхода из самоизоляции
22:02
«Я тоже садился пьяным за руль»: кто из звезд поддержал Ефремова после смертельного ДТП?

Сейчас читают

Козни 7 лет: как сохранить брак при разрушительном воздействии Урана?
«Не помню, сколько пил»: Ефремов впервые рассказал о страшном ДТП
«У меня денег до…»: Подробности первого допроса Ефремова после «пьяного» ДТП

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок