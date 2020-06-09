Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП, отправили под домашний арест

Михаила Ефремова отправили под домашний арест до 9 августа.

Ему предъявили обвинение в нарушении ПДД, повлекшем смерть человека. Ему может грозить до 12 лет лишения свободы.

На суде Ефремов признал вину и назвал произошедшую аварию «чудовищной». Кроме этого артист согласился на домашний арест, который запросило следствие.

Ранее актера допросили и задержали на 48 часов по 91 статье.

Михаил Ефремов устроил накануне вечером «пьяное» ДТП с летальным исходом в центре Москвы.

На следующий день он почувствовал себя плохо, ему несколько раз вызывали неотложку в связи с жалобами на боли в сердце и общее недомогание. Кроме того, к нему приезжала психиатрическая бригада из частной клиники со смирительной рубашкой.

Все это время у дома артиста дежурили сотрудники полиции, которые в конце концов посадили его в машину и увезли — по всей вероятности на допрос. 5-tv.ru публиковал видео этого момента.