Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП, отправили под домашний арест
Артист в нетрезвом состоянии выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль «Лада».
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Фото, видео: 5-tv.ru
Михаила Ефремова отправили под домашний арест до 9 августа.
Ему предъявили обвинение в нарушении ПДД, повлекшем смерть человека. Ему может грозить до 12 лет лишения свободы.
На суде Ефремов признал вину и назвал произошедшую аварию «чудовищной». Кроме этого артист согласился на домашний арест, который запросило следствие.
Ранее актера допросили и задержали на 48 часов по 91 статье.
Михаил Ефремов устроил накануне вечером «пьяное» ДТП с летальным исходом в центре Москвы.
На следующий день он почувствовал себя плохо, ему несколько раз вызывали неотложку в связи с жалобами на боли в сердце и общее недомогание. Кроме того, к нему приезжала психиатрическая бригада из частной клиники со смирительной рубашкой.
Все это время у дома артиста дежурили сотрудники полиции, которые в конце концов посадили его в машину и увезли — по всей вероятности на допрос. 5-tv.ru публиковал видео этого момента.
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