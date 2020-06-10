«Месть за недоверие»: в Швеции годовалую дочь отобрали у матери за то, что она показала их российским медикам

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Маленькую Лизу поместили в приют и запретили женщине видеться со своим ребенком.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Robin Hausmann; 5-tv.ru

Социальные службы Швеции забрали годовалую дочь у россиянки. Официальная формулировка — «за недоверие к шведской медицине». Ребенка поместили в приют и кормят молочными смесями, которые вызывают у нее аллергию. Недуг у маленькой Лизы выявили российские врачи, однако шведские соцлужбы им не верят.

«Нас тут же взяли в оборот. То есть — вы ненормальная! У ребенка все хорошо. А поноса не было, потому что мы его никогда не видели. То есть все бумаги из лаборатории, все исследования они никак не воспринимали, а говорили, что меня обманывают», — рассказывает Елена Шишина.

Сейчас свидания девочки с матерью запрещены. Елена Шишина уже обратилась за помощью в российское посольство в Швеции, и надеется что ей помогут вернуть ребенка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что до миллиарда детей по всему миру в прошлом году испытали на себе насилие.

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