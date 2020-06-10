«Месть за недоверие»: в Швеции годовалую дочь отобрали у матери за то, что она показала их российским медикам
Маленькую Лизу поместили в приют и запретили женщине видеться со своим ребенком.
Закрыть
Смотрите также:
«Сердце разрывается»: в сети поддержали Норкина, опубликовавшего фото с похорон жены
«Он мне сам советовал»: Жорин назвал вероятную причину исчезновения Алибасова
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 5 июня, для всех знаков зодиака
«Неземная красота!» — Гузеева показала, как выглядела в 18 лет
Шанс начать жизнь заново: Василиса Володина о плюсах и минусах предстоящего коридора затмений
Американцы восхитились русской защитой ресторана Pushkin в США от протестующих
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 7 июня, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 6 июня, для всех знаков зодиака
Татьяна Навка вслед за Яной Рудковской показала свой завтрак
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 9 июня, для всех знаков зодиака
Фото, видео: www.globallookpress.com / Robin Hausmann; 5-tv.ru
Социальные службы Швеции забрали годовалую дочь у россиянки. Официальная формулировка — «за недоверие к шведской медицине». Ребенка поместили в приют и кормят молочными смесями, которые вызывают у нее аллергию. Недуг у маленькой Лизы выявили российские врачи, однако шведские соцлужбы им не верят.
«Нас тут же взяли в оборот. То есть — вы ненормальная! У ребенка все хорошо. А поноса не было, потому что мы его никогда не видели. То есть все бумаги из лаборатории, все исследования они никак не воспринимали, а говорили, что меня обманывают», — рассказывает Елена Шишина.
Сейчас свидания девочки с матерью запрещены. Елена Шишина уже обратилась за помощью в российское посольство в Швеции, и надеется что ей помогут вернуть ребенка.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что до миллиарда детей по всему миру в прошлом году испытали на себе насилие.
Читайте также
94%
0.36 77.35
0.16
Нашли ошибку?