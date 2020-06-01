До миллиарда детей по всему миру в прошлом году испытали на себе насилие
Как разные страны подошли к Дню защиты детей в 2020 году.
Закрыть
Смотрите также:
Евгений Петросян перестал стесняться стильной молодой жены — семейное фото
Тарзан возмущен, что государство помогает врачам и пенсионерам, но не артистам
Польский генерал выругался, сравнивая танки своей армии с российскими Т-72
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 30 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 28 мая, для всех знаков зодиака
«Мы к этому готовы»: Зеленский заговорил об отказе от Минских соглашений
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 31 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 26 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 25 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 29 мая, для всех знаков зодиака
Фото, видео: ТАСС / Annette Riedl, /Bildagentur MГјhlanger / Roland, /Прокофьев Вячеслав, /GHULAMULLAH HABIBI
До миллиарда детей от двух до 17 лет по всему миру в прошлом году испытали на себе физическое, сексуальное или эмоциональное насилие. Такой результат приводят эксперты организаций по защите прав несовершеннолетних к Международному дню защиты детей, пишут «Известия». Еще 168 миллионов несовершеннолетних в разных странах вынуждены работать. 2,1 миллиона заражены ВИЧ, но лишь 43% из них получают жизненно необходимую антиретровирусную терапию.
Эпидемия коронавируса не улучшила глобальную ситуацию. По данным ЮНИСЕФ, в апреле более 800 миллионов детей оказались отрезаны от обучения из-за введенных большинством государств карантинных мер. Для более 368 миллионов ребят из бедных семей в 143 странах мира школьные завтраки и обеды стали единственной возможностью нормально поесть. По оценкам KidsRights, закрытие школ сделало их крайне уязвимыми для детского труда, ранних браков и подростковой беременности до 1,5 миллиарда детей по всему миру.
По мнению аналитиков, без принятия срочных мер число детей, живущих в бедности, из-за экономических последствий пандемии может увеличиться на 15%. За черту бедности рискуют шагнуть еще 86 миллионов детей вдобавок к уже живущим в нищете 586 миллионам.
Перебои в работе учреждений в области охраны здоровья матери и ребенка, а также перерыв в вакцинации из-за пандемии могут обернуться дополнительными 1,2 миллиона детских смертей уже в ближайшие полгода.
KidsRights Foundation оценил положение детей в 182 странах по пяти разным показателям, согласно требованиям Конвенция ООН по защите детей. С точки зрения соблюдения прав несовершеннолетних самыми защищенными и благополучными признаны Исландия, Швейцария, Финляндия, Швеция и Германия.
Обеспеченные страны вроде Великобритании и Австралии оказались ближе к концу рейтинга — на 169-й и 135-й позициях соответственно. Первую раскритиковали за дискриминационные законы в отношении детей цыган и мусульман, вторую — за нарушение прав детей мигрантов. Россия разместилась в середине индекса — на 87-й строке.
Худшими и наименее пригодными для детства странами оказались Чад, Афганистан и Сьерра-Леоне, часто попадающие под критику большинства правозащитных организаций. Плохо детям живется и в таких странах, как Либерия, которая еще не оправилась от 14-летней гражданской войны и эпидемии Эболы, Нигерия, где террористы годами похищают детей для воспитания новых боевиков, Филиппины, где полиция без суда и следствия может расстреливать всех подозреваемых в продаже наркотиков. Такая инициатива властей подставляла под пули сотни детей, оказавшихся рядом с местом полицейских облав.
Ранее 5-tv.ru писал, что российские учителя рассказали о главных трудностях дистанционной работы во время пандемии коронавируса.
- 1 июн
- Вирусолог назвал более эффективное средство защиты от СОVID-19, чем маски
- 31 мая
- Как коронавирус связан со свертываемостью крови?
- 31 мая
- Роспотребнадзор приступил к разработке сверхточного экспресс-теста на COVID-19
- 31 мая
- Почему маски на общественном пляже не нужны? Мнение вирусолога
- 31 мая
- «Клубнику от курицы не отличить»: Песков о потере обоняния при COVID-19
- 31 мая
- Бывший солист «Отпетых мошенников» работает таксистом из-за безденежья
- 31 мая
- Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 31 мая
- 31 мая
- Эпоха «возрождения»: Как изменилась жизнь регионов после снятия ограничений
- 31 мая
- Здоровье всему голова: Статистика по инфицированным COVID в РФ внушает оптимистичные прогнозы
- 30 мая
- Путин поручил выработать позицию РФ в связи с открытием ряда стран для туризма
Читайте также
93%
-0.35 78.55
0.29
Нашли ошибку?