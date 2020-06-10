Останки советских солдат поднимают со дна озера под Новгородом

В Новгородской области поисковики отряда «Находка» и Российского военно-исторического общества начали подъем останков красноармейцев со дна озера Вельё.

В ноябре 1941 года в кровопролитных боях за деревню Осинушка на берегу водоема погибли сотни советских солдат. После войны уровень озера поднялся на четыре метра и останки оказались на дне, под толстым слоем ила.

Со специально построенной на воде платформы дайверы опускаются на глубину. За время поисковых работ уже подняты на поверхность останки и личные вещи 19 бойцов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что поисковики приступили к раскопкам в местах боев Великой Отечественной и Зимней войны под Выборгом.