Останки советских солдат поднимают со дна озера под Новгородом

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За время поисковых работ уже подняты на поверхность останки и личные вещи 19 бойцов.

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Фото, видео: ТАСС / Бобылев Сергей; 5-tv.ru

В Новгородской области поисковики отряда «Находка» и Российского военно-исторического общества начали подъем останков красноармейцев со дна озера Вельё.

В ноябре 1941 года в кровопролитных боях за деревню Осинушка на берегу водоема погибли сотни советских солдат. После войны уровень озера поднялся на четыре метра и останки оказались на дне, под толстым слоем ила.

Со специально построенной на воде платформы дайверы опускаются на глубину. За время поисковых работ уже подняты на поверхность останки и личные вещи 19 бойцов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что поисковики приступили к раскопкам в местах боев Великой Отечественной и Зимней войны под Выборгом.

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