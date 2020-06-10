Как определить судьбу человека по косточкам рук?
Хиромант уточнила, что могут сказать пястные кости о его обладателе.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Amelie Sachs; 5-tv.ru
Поверхности так называемых пястных костей многое говорят о человеке и его судьбе. Таким профессиональным секретом поделилась в беседе с 5-tv.ru хиромант и таролог Галина Янко. Эти части кисти хорошо видны при сжимании кулака.
Так, пястная кость основания мизинца говорит о нраве обладателя руки. Мягкий выступ — мягкий характер. Пястная кость безымянного пальца отвечает за благополучие. Если она неплотная, это указывает на проблемы человека в материальной сфере.
Пястная кость среднего пальца — может быть показателем силы, стабильности, удачи. У успешного человека эта кость крепкая и выпирает относительно своих соседей.
«Четвертая косточка — указательный палец — показывает, как пройдет ваша судьба, сколько у вас будет браков. Если она выпирает, но меньше, чем предыдущая косточка, значит, у вас будет один брак — „семейная“ косточка благополучная», — говорит хиромант.
Наконец, пястная кость большого пальца показывает срок жизни его обладателя. Чем сильнее кость и чем глубже она посажена, тем дольше человек проживет.
При этом специалист отмечает, что все прогнозы на тему настоящего и будущего, исходя из строений рук, делаются индивидуально с учетом многих особенностей человеческой кисти.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что хиромант показал, как узнать о характере, успешности и личной жизни человека по ладони.
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