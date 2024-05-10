Свекла всему голова? Как снизить давление без лекарств

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 38 0

Daily Mail: свекольный сок поможет снизить кровяное давление

Свекла всему голова? Как снизить давление без лекарств

Фото: www.globallookpress.com / Creativ Studio Heinemann

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Какие продукты стоит включить в рацион питания, чтобы чувствовать себя лучше?

Высокое кровяное давление (гипертония) является опасным заболеванием. Справиться с ним можно не только при помощи таблеток. Какие продукты следует включить в свой рацион питания — рассказала доктор Эмили Лиминг изданию Daily Mail.

Стоит употреблять те продукты, которые богаты калием. Среди таких специалист выделила бананы, авокадо и батат.

Холестерин и запоры также влияют на повышение кровяного давления, избавиться от них помогут нут и другие бобовые. Эмили Лиминг привела в пример исследование, опубликованное в журнале Nutrients в 2022 году. Там отмечалось, что у людей, употребляющих не менее четверти банки нута или других бобов в день, вероятность развития гипертонии была снижена на 43%.

Богатыми клетчаткой продукты врач выделила и овсяные отруби, которые можно добавлять в кашу, смузи или крекеры.

По словам Эмили Лиминг, снизить кровяное давление поможет и свекольный сок. Достаточно ежедневно выпивать 250 миллилитров в течение двух месяцев. Кроме того, свеклу можно жарить или готовить на пару.

Наиболее мощным средством от гипертонии врач выделила несоленые фисташки. А расслабить кровеносные сосуды помогут скумбрия, лосось, форель, сардины и мидии, так как в них содержится полезный жир Омега-3.

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