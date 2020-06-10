Фото: 41-летняя Таня Терешина обнажилась в душе и замотивировала фанатов
Певица предстала перед фанатами в соблазнительной позе в ванной.
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Фото, видео: Instagram @tanya_tereshina
Экс-участница Hi-Fi, 41-летняя Таня Терешина снова порадовала поклонников откровенными фотографиями. На этот раз певица запостила в Instagram два снимка из ванной. На первом фото можно увидеть голую спину артистки, на втором — портрет с букетом цветов, закрывающим грудь.
На такую фотосессию фолловеры быстро отреагировали подобающим образом:
«Сексотка»;
«Шикарная. Глядя на вас, я мотивируюсь»;
«Красивая Таня»;
«Чуть ниже камеру», — отозвались фанаты.
Пользователи также отметили сходство Терешиной с дочерью, семилетней Арис:
«Все-таки Арис и на вас очень похожа, особенно на этом фото!»
Не так давно артистка выкладывала фотосессию дочери в двух образах — нежном и «огненном». Под снимками Арис фанаты восторженно писали о красоте девочки, унаследованной от мамы. Маленькой красавице предрекали большой успех у противоположного пола.
Ранее 5-tv.ru писал, что Эвелина Бледанс обнажилась после бани, а поклонники назвали ее «секси-красноармейкой».
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