Фото: 41-летняя Таня Терешина обнажилась в душе и замотивировала фанатов

Экс-участница Hi-Fi, 41-летняя Таня Терешина снова порадовала поклонников откровенными фотографиями. На этот раз певица запостила в Instagram два снимка из ванной. На первом фото можно увидеть голую спину артистки, на втором — портрет с букетом цветов, закрывающим грудь.

На такую фотосессию фолловеры быстро отреагировали подобающим образом:

«Сексотка»;

«Шикарная. Глядя на вас, я мотивируюсь»;

«Красивая Таня»;

«Чуть ниже камеру», — отозвались фанаты.

Instagram @tanya_tereshina

Instagram @tanya_tereshina

Пользователи также отметили сходство Терешиной с дочерью, семилетней Арис:

«Все-таки Арис и на вас очень похожа, особенно на этом фото!»

Не так давно артистка выкладывала фотосессию дочери в двух образах — нежном и «огненном». Под снимками Арис фанаты восторженно писали о красоте девочки, унаследованной от мамы. Маленькой красавице предрекали большой успех у противоположного пола.

Ранее 5-tv.ru писал, что Эвелина Бледанс обнажилась после бани, а поклонники назвали ее «секси-красноармейкой».