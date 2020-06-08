«Секси-красноармейка»: обнаженная Бледанс подразнила фанатов снимком после бани

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Алиса Старжевская
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Актриса блеснула своими формами в Instagram.

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Фото, видео: ТАСС / Геодакян Артем, instaram @bledans

Эвелина Бледанс в очередной раз подразнила фанатов провокационным снимком. Она выложила в сторис и в свой профиль в Instagram фото, где предстала перед подписчиками полностью обнаженной. Тело актрисы прикрывает лишь простыня, а на голове у нее шапка для сауны, стилизованная под буденовку. 

«С легким паром! Скучаю по баньке, очень!» — написала актриса и поинтересовалась у фанатов разделяют ли они ее чувства.

Однако подписчики обратили свое внимание не на вопрос, который им задала актриса, а на ее шикарную фигуру. Фолловеры пришли в восторг от Эвелины на снимке и поспешили одарить ее комплиментами.

Instagram @bledans

«Очень прекрасны вы»;

«Секси-красноармейка»;

«Эвелина, ты очень красивая»;

«Вот все же есть женщины, которые с годами становятся только сочнее и привлекательнее. Вы всегда на высоте!» — написали фанаты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Эвелина Бледанс показала снимок 25-летней давности.

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