Момент смертельного ДТП с полицейским в Воронеже попал на видео

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Машина вылетела на тротуар и на огромной скорости врезалась в здание, сбив троих пешеходов.

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Фото, видео: 5-tv.ru

В сети появилось видео еще одной жуткой аварии — накануне в Воронеже полицейский врезался в прохожих. На кадрах видно, как иномарку заносит на дороге, машина вылетает на тротуар и врезается на огромной скорости в здание, сбив троих пешеходов. В результате ДТП один мужчина скончался на месте. Две женщины сейчас находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

Сообщается, что в момент аварии 24-летний сотрудник полиции был не при исполнении и ехал на личном автомобиле. Возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что следы крови остались на месте наезда полицейского на пешеходов в Воронеже.

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