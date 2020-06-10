Момент смертельного ДТП с полицейским в Воронеже попал на видео

В сети появилось видео еще одной жуткой аварии — накануне в Воронеже полицейский врезался в прохожих. На кадрах видно, как иномарку заносит на дороге, машина вылетает на тротуар и врезается на огромной скорости в здание, сбив троих пешеходов. В результате ДТП один мужчина скончался на месте. Две женщины сейчас находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

Сообщается, что в момент аварии 24-летний сотрудник полиции был не при исполнении и ехал на личном автомобиле. Возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что следы крови остались на месте наезда полицейского на пешеходов в Воронеже.