Беглов спросил у петербуржцев, какие ограничения надо снять первыми

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Алиса Старжевская
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Губернатор Северной столицы отметил, что количество инфицированных COVID-19 начало плавно снижаться.

Беглов спросил у петербуржцев, какие ограничения надо снять первыми

Фото: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поинтересовался у граждан, какие ограничения необходимо ослабить в городе в первую очередь. Беглов разместил на своей официальной странице ВКонтакте обращение, в котором попросил пользователей выразить свое мнение в комментариях под публикацией.

Среди предложенных Бегловым вариантов упоминается открытие детских садов, зоопарков, библиотек, музеев, театров, фитнес-клубов, детских и спортивных площадок. Также в списке есть парикмахерские, салоны красоты, каршеринг, рестораны и ЗАГСы.

Беглов также отметил, что в последнее время ситуация с количеством инфицированных коронавирусом в Петербурге начала постепенно улучшаться.

«До недавнего времени число заболевших в Петербурге было в 8-10 раз выше количества выздоровевших. В последние три недели этот базовый показатель начал плавно снижаться», — написал губернатор.

Ранее 5-tv.ru сообщал, какие учреждения в Санкт-Петербурге могут открыться первыми, если позволит эпидемиологическая ситуация.

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