Как Санкт-Петербург возвращается к нормальной жизни
В ближайшее время в Северной столице откроются бани, парикмахерские и библиотеки, а возможно, возобновится каршеринг, сообщил губернатор Беглов.
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В ближайшее время в Санкт-Петербурге могут быть сняты введенные в связи с коронавирусом ограничения на работу бань, парикмахерских и библиотек, фотоателье и некоторых мебельных магазинов. Об этом сообщил в интервью ТАСС губернатор Северной столицы Александр Беглов. Он отметил, что это меры, запланированные на первом этапе снятия ограничений и они будут реализовываться только в том случае, если позволит эпидемиологическая ситуация. Точных дат глава города не назвал.
«С Роспотребнадзором уже согласованы такие шаги, как открытие библиотек, возобновление торговли мебелью в специализированных магазинах вне торгово-развлекательных центров, работа фотоателье, открытие бань, парикмахерских, оказание бытовых услуг, кроме услуг салонов красоты. Будет возможна физкультурная и спортивная подготовка на улице, а в системе спорта высших достижений — тренировки с постоянным пребыванием спортсменов и тренеров в так называемом „закрытом контуре“, то есть в специализированных помещениях. Также планируем возможность возобновить оказание услуг системой каршеринга», — сказал Беглов.
Кроме того, по словам губернатора, пенсионеры и другие льготники вновь смогут пользоваться бесплатным проездом при возвращении в Петербург из Ленинградской области.
Перехода ко второму этапу снятия ограничений в Санкт-Петербурге, по словам Беглова можно ожидать к концу июня. В первую очередь планируется открыть навигацию по рекам и каналам.
«Это очень важная часть нашего петербургского лета. Это возможно при условии соблюдения всех стандартов безопасности и мер социального дистанцирования. Но питание на борту будет запрещено», — отметил глава города.
Предполагается также, что заработают салоны красоты и стоматологические клиники, которые пока оказывают только экстренную помощь, а также откроются детские и спортивные площадки и некоторые парки.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Санкт-Петербурге уже заработали непродовольственные магазины и автосалоны, но с соблюдением ряда ограничений.
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