Росприроднадзор предлагает откачать топливо из трех баков на ТЭЦ в Норильске

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Василий Заика
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В ведомстве отметили, что данная мера необходима для проведения обследования технического состояния резервуаров.

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Фото, видео: РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля"; 5-tv.ru

Роспотребнадзор предложил АО «НТЭК» откачать топливо из трех оставшихся баков на ТЭЦ-3 в Норильске. Как сообщила 5-tv.ru пресс-секретарь ведомства Юлия Непоседова, данные меры необходимы для проведения обследования технического состояния и фундаментов резервуаров.

«На площадке АО „НТЭК“ в эксплуатации находится еще три резервуара, наполненных нефтепродуктами, техническое состояние которых, в том числе их фундамента, не определено», — сказала Юлия Непоседова.

Представитель ведомства добавила, что в ходе осмотра территории ТЭЦ-3 АО «НТЭК» специалисты установили предположительную причину разлива нефтепродуктов из бака № 5. По данным Роспотребнадзора ЧП произошло из-за просадки бетонной площадки под резервуаром. В результате дно топливного бака оторвалось от боковых стенок.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что руководители норильской ТЭЦ-3 задержаны по делу о разливе топлива.

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