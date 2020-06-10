Росприроднадзор предлагает откачать топливо из трех баков на ТЭЦ в Норильске
В ведомстве отметили, что данная мера необходима для проведения обследования технического состояния резервуаров.
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Фото, видео: РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля"; 5-tv.ru
Роспотребнадзор предложил АО «НТЭК» откачать топливо из трех оставшихся баков на ТЭЦ-3 в Норильске. Как сообщила 5-tv.ru пресс-секретарь ведомства Юлия Непоседова, данные меры необходимы для проведения обследования технического состояния и фундаментов резервуаров.
«На площадке АО „НТЭК“ в эксплуатации находится еще три резервуара, наполненных нефтепродуктами, техническое состояние которых, в том числе их фундамента, не определено», — сказала Юлия Непоседова.
Представитель ведомства добавила, что в ходе осмотра территории ТЭЦ-3 АО «НТЭК» специалисты установили предположительную причину разлива нефтепродуктов из бака № 5. По данным Роспотребнадзора ЧП произошло из-за просадки бетонной площадки под резервуаром. В результате дно топливного бака оторвалось от боковых стенок.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что руководители норильской ТЭЦ-3 задержаны по делу о разливе топлива.
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