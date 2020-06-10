«Лучший злодей Голливуда» Игорь Жижикин стал отцом в 56 лет

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Валентин Черников
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У популярного в США российского актера родился сын.

«Лучший злодей Голливуда» Игорь Жижикин стал отцом в 56 лет

Фото: Instagram @igorjijikine

Личная жизнь Игоря Жижикина долгое время оставалась тайной для общественности. Актер охотно рассказывает о работе в Голливуде и сотрудничестве с американскими звездами, но не делится тем, что происходит в его семье. Лишь теперь стало известно: у 56-летней знаменитости впервые появился ребенок.

«У меня полтора года назад родился сын. Копия меня», — сказал Жижикин в интервью порталу 7days.ru.

Сегодня Игорь живет на две страны и полностью этим доволен. В Лос-Анджелесе он построил дом в стиле хай-тек, который в 2000-х считали одним из самых стильных в городе. По словам актера, там побывали многие американские и российские знаменитости, приезжали в гости или проводили съемки кино и клипов.

Как уточняет сайт Дни.ру, Жижикин начал путь к славе как артист Цирка дю Солей. С 1998 года стал сниматься в кино. На его счету более 40 отечественных картин и более 20 — зарубежных. Популярность Игорю принесла роль полковника Довченко в фильме Стивена Спилберга «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа». Американский кинорежиссер назвал его «лучший злодей Голливуда».

Ранее 5-tv.ru писал, что Александр Ревва, возможно, станет отцом во второй раз.

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