Застройщики предупредили о возможном росте цен на жилье в новостройках

Цены на первичное жилье в России могут вырасти на 10-20%, считают эксперты, опрошенные «Известиями». Причиной тому стали низкие ипотечные ставки, введенные в связи с новой программой господдержки населения. Уже сейчас они спровоцировали рост спроса на квартиры, но застройщики вынуждены повышать цены, чтобы покрыть издержки в период падения рынка из-за пандемии коронавируса.

Снижение ставок началось в начале прошлого года и продолжается сейчас. К концу текущего года средняя ставка может опуститься ниже 8%, прогнозировал ранее гендиректор ДОМ. РФ Виталий Мутко. Также сейчас действует льготная программа субсидирования ипотеки до 6,5%. Однако госпрограмма, позволившая строительному бизнесу поднять спрос, упавший на 70% в начале кризиса из-за пандемии, дала застройщикам возможность повышать цену, отметил директор федеральной риэлтерской компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.

«На фоне активного спроса цены на первичное жилье могут вырасти в диапазоне от 10 до 20% до конца года. Со снижением ипотечных ставок девелоперы получили своего рода дельту для покрытия издержек путем повышения цен», — сказал Хусаинов.

Изначально предполагалось, что цены на недвижимость будут падать из-за снижения спроса в период пандемии. Но с появлением новых мер господдержки и снижения ставок ситуация изменилась. Подстегивают к росту цены на жилье и дорожающие стройматериалы.

По словам главы категории новостроек «Авито Недвижимости» Дмитрия Алексеева, уже сейчас застройщики сокращают и отменяют сделки. По его прогнозу, рост цен на квартиры в новостройках составит не более 10% из-за падения доходов россиян.

Меры, направленные на стимуляцию спроса, приведут к подорожанию жилья, а значит не сделают его более доступным, резюмировал Хусаинов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, насколько вырастут цены после изменения понятия «стандартного» жилья.