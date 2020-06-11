Человеческая рука может многое сказать о ее обладателе. Здесь таится немало секретов — и о долголетии, и личном счастье в жизни, и о карьере. О том, как можно узнать свою судьбу, глядя на руку, 5-tv.ru поведала хиромант Галина Янко.

Если сложить руку в кулак, каждая из костяшек пальцев может рассказать об одном аспекте жизни.

«Если у человека первая от мизинца косточка мягкая, хрустит — это говорит о том, что он мягкохарактерный, и у него больные кости. Вторая косточка отвечает за благополучие. Если она плотная, сильная, значит, у вас все стабильно. Третья — это сила, удача. Если она немного выпирает, вы стабильный и благополучный человек. Четвертая косточка показывает, как пройдет ваша судьба. Будет ли у вас несколько браков. Если она немного выпирает, но меньше, чем вторая, то у вас будет один брак. И, наконец, пятая косточка показывает, сколько лет вы проживете. Если она сидит глубоко, сильная, и не очень ее видно, то жизнь будет долгой», — заметила Янко.

Смотреть судьбу можно и по ногтям. По словам хироманта, ногти раскрывают особенности личной жизни как мужчин, так и женщин. Также они говорят о характере человека.

«Ноготь на мизинце, если он немного удлиненный и по нему идет синева, то со здоровьем у вас неважно. Второй ноготь — у женщин если он удлиненный, то жизнь будет стабильная, благополучная, только характер у нее будет нервный. Третий — если он у дамы слегка выпирает и овальный, то она влюбчивая. Указательный палец — удлиненный и слегка выпирает, это показывает детей. Последний палец, если удлиненный, но широковатый, значит очень долгая судьба», — расшифровала Янко.

Конечно, в гадании по руке важно знать и о линиях на ладони. Они способны раскрыть самые разные детали судьбы человека.

«Маленькие полоски на сгибе руки — это дети, четко видно, сколько детей у вас будет. Большая линия — это линия жизни. Вторая, как буква „М“, показывает стабильность. Мелкие лини говорят о трудностях в жизни», — рассказала хиромант.

Узнать дополнительно о своей судьбе можно и по подушечкам пальцем. Холодные подушечки мизинца, например, говорят о слабом сердце. Но все эти аспекты очень индивидуальны, напомнила Галина Янко.

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