«Веранда удачи»: Волочкова похвасталась новой стрижкой своего кота

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Василий Заика
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Балерина выложила в сеть свежее фото, сделанное под стенами своего поместья.

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Фото, видео: Instagram @volochkova_art

Эпатажная балерина Анастасия Волочкова на своей странице в Instagram похвасталась перед подписчиками новой стрижкой своего кота Лакки. На снимке 44-летняя танцовщица восседает на диванчике на веранде под стенами своего поместья.

Знаменитость в красной толстовке с надетым на голову капюшоном и голубых штанишках держит на руках своего серого пушистого питомца.

«Веранда удачи! А как красиво подстрижен наш котик Лакки!» — написала Анастасия Волочкова.

Instagram @volochkova_art

Подписчики выпускницы петербургской Академии русского балета имени Вагановой в очередной раз не смогли отреагировать на ее пост. Анастасия Волочкова уже не впервые отключает пользователям возможность комментировать свои публикации. Из миллионной армии юзеров лайки под фото поставили чуть более двух тысяч человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анастасия Волочкова села на шпагат в седле.

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