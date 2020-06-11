«Круто — иметь такой рост»: «Мисс Россия 2015» похвасталась бесконечными ногами
Софья Никитчук в топе и мини-шортах пленила мужчин на Ибице.
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Фото, видео: Instagram @nikitchuksofi
Рост Софьи Никитчук — 177 сантиметров, если верить открытым источникам. Но запечатлеть ее в кадре полностью не так просто. Ноги модели кажутся настолько длинными, что фотографировать приходится с нужного расстояния. Автору снимков в ее свежем посте для Instagram это удалось.
На фото «Мисс Россия 2015» стоит в сандалиях в греческом стиле, отчего кажется выше обычного. Нужный эффект обеспечивает и ее идеально стройное тело. Никитчук надела черно-серебристый комплект из мини-шорт и топа с накидкой. Со стороны это выглядит как оригинальный вечерний наряд.
В таком виде красавица покорила мужчин на Ибице, где было сделано фото, и в микроблоге, куда она его выложила теперь. А девушкам ничего не осталось кроме как завидовать таким внешним данным.
«Слов нет — космический восторг!»
«Как круто — иметь такой рост и длинные стройные ноги. Можно отказаться от каблуков»;
«Блин, откуда такие ножки», — оценили в комментариях.
Ранее 5-tv.ru писал, что фанаты потребовали от модели Екатерины Зуевой большей откровенности.
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