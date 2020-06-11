«Убойная сила» или как Андрей Федорцов спас Анну Семенович от дальнобойщиков?

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Василий Заика
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Знаменитость выложил в сеть кадры со съемочной площадки фильма «Укрощение строптивых».

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Фото, видео: Instagram @ann_semenovich

Певица и актриса Анна Семенович в своем аккаунте в Instagram рассказала подписчикам, как звезда сериала «Убойная сила» Андрей Федорцов ночью спас ее от дальнобойщиков. По словам 40-летней знаменитости, порядка десяти лет назад во время съемок фильма «Укрощение строптивых» группа остановилась на ночлег в придорожном мотеле.

Анна Семенович в одиночку расположилась в небольшом домике, о чем тут же узнали водители большегрузов, которые также здесь отдыхали после пройденных по трассе сотен километров.

«Андрей вышел подышать перед сном, он жил в соседнем домике и вдруг увидел, как в темноте четыре темные фигуры пытаются заглянуть или залезть в мое окно, приговаривая при этом: „Да я тебе говорю — там точно Семенович!“», — вспоминает актриса.

Анна Семенович отмечает, что Андрей Федорцов имел при себе муляж охотничьего ружья для утренних съемок. В одиночку «опер Вася Рогов» разобрался с дальнобойщиками и защитил покой коллеги по цеху.

Instagram @ann_semenovich

Подписчики Анны Семенович, по традиции, разразились сотнями комплиментов в ее адрес, отметив, что их дуэт с Андреем Федорцовым — просто потрясающий.

«Фильм смотрела несколько раз. И каждый раз с большим удовольствием! Ваш дуэт с Андреем — просто потрясающий»

«Шикарный фильм и вы шикарная»

«Фотки отличные, позитивные, хорошие! Фильм классный! Андрей молодец»

«Ах, Анечка, нельзя вам без охраны!» — пишут пользователи.

Свою публикацию Анна Семенович сопроводила архивными кадрами со съемочной площадки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анна Семенович с Аликой Смеховой устроили бой подушками.

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