«Красотой цветы затмеваете»: звезда «Теста на беременность» позирует в легкомысленном платьице

У подписчиков Анны Песковой порою складывается впечатление, что не она гонится за модой, а мода за ней. Актриса и телеведущая умеет одеваться со вкусом и обладает «модным» чутьем. На своей странице в Instagram она выложила фото, где стоит в летнем саду на фоне своих любимых цветов — гортензий. На ней вышитый белый комплект — юбка и топ с фонариками. В этом сезоне такой наряд в тренде. Но снимок, к удивлению многих, был сделан годом ранее.

«Из неопубликованного прошлым летом… „Это было незабываемое лето. Одно из тех лет, которые редко бывают в жизни, но оставляют богатое наследие прекрасных воспоминаний на своем пути“», — процитировала Пескова строчки канадской писательницы Люси Мод Монтгомери из книги с подходящим названием «Анин Дом Мечты».

Instagram @anna.peskova

Подписчики отметили, что 34-летняя звезда сериала «Тест на беременность» выглядит очень юной на этом фото.

«Аннушка, не перестаю восхищаться вашими фото! Всегда яркая, светлая девочка!»

«Красавица в цветущей красоте»;

«Прямо девочка-девочка! Классный костюмчик, Анют»;

«Анна, вы своей красотой цветы затмеваете!» — оценили в комментариях.

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