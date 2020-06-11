Прыжок на полицейскую машину стоил тусовщице из Краснодара штрафа и ареста на 13 суток

Штраф и арест 13 суток получила участница массовой уличной вечеринки в Краснодаре.

Ночью 6 июня в центре города молодежь устроила дискотеку. Чтобы напомнить собравшимся, что режим санитарных ограничений в регионе еще не отменили, на место прибыли полицейские. Но это лишь раззадорило толпу. Одна из участниц вечеринки запрыгнула на патрульную машину и пробежалась по крыше. Суд расценил ее действия как хулиганство.

Не смогли устоять перед соблазном повеселиться и жители Петербурга. Минувшей ночью сотни людей собрались на набережных Невы, чтобы посмотреть на развод мостов, послушать музыку и потанцевать. Как и в Краснодаре, большая часть собравшихся даже не подумала о безопасной дистанции.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что участников перестрелки в Краснодаре разыскивает полиция.