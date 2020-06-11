СК возбудил уголовное дело против главы Норильска из-за разлива нефтепродуктов

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Василий Заика
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Ринату Ахметчину предъявлено обвинение по статье «Халатность».

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Norilsk Nickel Press Service; СК РФ

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении главы Норильска Рината Ахметчина из-за разлива нефтепродуктов на ТЭЦ-3 АО «НТЭК». Как сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, градоначальнику предъявлено обвинение по статье «Халатность».

«В ходе расследования установлено, что Ахметчин, будучи осведомленным о количестве разлитого из резервуара топлива, должных мер по реагированию на чрезвычайную ситуацию и по ликвидации ее последствий не принял», — подчеркнула Светлана Петренко.

Представитель СК добавила, что мэр Норильска не организовал координацию деятельности местного управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. Кроме того, Ринат Ахметчин допустил отсутствие контроля и наблюдения за состоянием окружающей среды. Также обвиняемым не учитывалось возможное развитие событий и последствий ЧП в городе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Росприроднадзор предлагает откачать топливо из трех баков на ТЭЦ в Норильске.

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