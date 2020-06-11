Росгвардия проверяет действия сотрудника, угрожавшего «подкинуть наркоту» москвичу

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Василий Заика
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Инцидент произошел 6 июня в квартире одного из домов на Нижегородской улице.

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Фото, видео: Известия / Андрей Эрштрем; Yapfiles.ru

Пользователи сети бурно обсуждают видео с камеры наблюдения, на котором мужчина в форме сотрудника Росгвардии угрожает жителю Москвы «подкинуть наркоту». Инцидент произошел 6 июня в квартире одного из домов на Нижегородской улице.

Юзеры пишут в социальных сетях, что мужчина слушал в своей комнате музыку. Его пожилой соседке не понравился уровень громкости, и она позвонила в полицию. По вызову женщины прибыли два представителя Росгвардии.

На кадрах видно, как сотрудники заходят в комнату к мужчине, закрывают за собой дверь и начинают ему угрожать.

«В тюрьму хочешь? Сейчас наркоту тебе подкину, и поедешь в тюрьму, на зону на пять лет, хочешь?! Просто так!» — говорит один из них.

Хозяин в ответ пытается возразить, что в его действиях не было ничего противозаконного.

В пресс-службе Росгвардии 5-tv.ru сообщили, что по факту инцидента была инициирована служебная проверка.

«После публикации видео в одной из социальных сетей о недопустимом поведении представителя Росгвардии несколько дней назад руководством столичного управления вневедомственной охраны незамедлительно была назначена служебная проверка, по итогам которой установлены личности сотрудников и детально изучены все обстоятельства произошедшего», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что по результатам проведенной проверки сотрудник ведомства был привлечен к строгой дисциплинарной ответственности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербурге подросток с наркотиками пытался скрыться от полиции на ВАЗ.

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