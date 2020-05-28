В Петербурге подросток с наркотиками пытался скрыться от полиции на ВАЗ

Несовершеннолетний житель Петербурга, имевший при себе наркотические вещества, попытался скрыться от полиции на автомобиле ВАЗ. Об этом в беседе с 5-tv.ru сообщил источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что инцидент произошел в четверг, 28 мая, на проспекте Просвещения. 15-летний Сергей О. попытался спрятать наркотики у дома номер 22, когда попал в поле зрения инспекторов дорожно-патрульной службы (ДПС).

Заметив слежку, подросток попытался скрыться от правоохранителей на машине, однако погоня продолжалась недолго. Оперативники перегородили проезд злоумышленнику и в присутствие свидетелей изъяли 25 граммов амфетамина.

В настоящее время на месте преступления работают сотрудники по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, а также представители Следственного комитета РФ по Северной столице.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Пензе нашли тело задушенной девочки.