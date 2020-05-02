«Братцы-кролики»: жена Юдашкина показала трогательные объятия маленьких внуков
62-летняя супруга дизайнера запечатлела малышей сразу после пробуждения.
Закрыть
Смотрите также:
Как узнать имя будущего мужа по дате рождения
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 27 апреля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 28 апреля, для всех знаков зодиака
Первой леди США—50 лет: Как Мелания отбила Трампа у красивой миллиардерши и прославилась на весь мир
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 27 апреля по 3 мая
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 26 апреля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 30 апреля, для всех знаков зодиака
Путин присвоил звание Герой Труда пятерым россиянам
Установлен организатор шумной вечеринки во дворе жилого комплекса в Подмосковье
Четыре женских имени, обладательницы которых не изменяют партнерам
Фото, видео: Instagram @marinayudashkina
Супруга российского модельера Валентина Юдашкина 62-летняя Марина опубликовала в Instagram невероятно милое фото любимых внуков. На снимке трехлетний Анатолий вместе со своим братиком годовалым Аркадием заинтересованно смотрят в электронный планшет. Малыши в домашних пижамах сидят в обнимку на неубранной постели. Оказывается, звездная бабушка запечатлела их сразу после пробуждения.
«Наше доброе утро! Любимые внуки!» — подписала пост Марина Юдашкина.
Подписчики Марины Юдашкиной в который раз не смогли удержаться от бурного изъявления восторгов по поводу двух малышей. Какими только комплиментами не осыпали внуков российского модельера. За несколько часов пост с обаятельными детьми набрал более шести тысяч лайков.
«Ну, что за сладкие малыши»;
«Милые детки»;
«Красивые парни!»
«Братцы-кролики», — написали фолловеры.
Марина Юдашкина просто обожает делиться фото и видео со своими любимыми внуками. Недавно она опубликовала кадры тренировки малышей в гимнастическом зале. Позже продемонстрировала, как с детьми занимается музыкой сама Алла Пугачева. Похоже, жена модельера просто души не чает в этих симпатичных ребятах и готова прощать им любые шалости.
Ранее 5-tv.ru писал, что жена Юдашкина показала, как внуки балуются на карантине.
Читайте также
31%
-0.96 79.12
-0.93
Нашли ошибку?