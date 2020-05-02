«Братцы-кролики»: жена Юдашкина показала трогательные объятия маленьких внуков

62-летняя супруга дизайнера запечатлела малышей сразу после пробуждения.

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Фото, видео: Instagram @marinayudashkina

Супруга российского модельера Валентина Юдашкина 62-летняя Марина опубликовала в Instagram невероятно милое фото любимых внуков. На снимке трехлетний Анатолий вместе со своим братиком годовалым Аркадием заинтересованно смотрят в электронный планшет. Малыши в домашних пижамах сидят в обнимку на неубранной постели. Оказывается, звездная бабушка запечатлела их сразу после пробуждения.

«Наше доброе утро! Любимые внуки!» — подписала пост Марина Юдашкина.

Instagram @marinayudashkina

Подписчики Марины Юдашкиной в который раз не смогли удержаться от бурного изъявления восторгов по поводу двух малышей. Какими только комплиментами не осыпали внуков российского модельера. За несколько часов пост с обаятельными детьми набрал более шести тысяч лайков.

«Ну, что за сладкие малыши»;

«Милые детки»;

«Красивые парни!»

«Братцы-кролики», — написали фолловеры.

Марина Юдашкина просто обожает делиться фото и видео со своими любимыми внуками. Недавно она опубликовала кадры тренировки малышей в гимнастическом зале. Позже продемонстрировала, как с детьми занимается музыкой сама Алла Пугачева. Похоже, жена модельера просто души не чает в этих симпатичных ребятах и готова прощать им любые шалости.

Ранее 5-tv.ru писал, что жена Юдашкина показала, как внуки балуются на карантине.

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