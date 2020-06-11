ТОП-5 самых сильных мужчин по знаку зодиака

Мужественность — это про них. Астрологи знают, какие представители сильного пола отличаются крепостью тела и духа. Про таких говорят: «За ним как за каменной стеной». Их перечисляет портал Lisa.ru.

Мужчины-Скорпионы всегда идут вперед, не видя преград и преодолевая трудности. Обычно это красавцы, которые легко привлекают дам. Они самокритичны, стараются быть лучше всех, отчего постоянно совершенствуются.

Львы организованы и ответственны. Любят похвастаться, но держат слово, на них можно положиться. Жизненные силы им дает ощущение значимости. Представителям этого знака нужно быть в центре внимания.

Моральные принципы Тельцов делают их сильными и мужественными. Они не дают в обиду близких и идут напролом даже в безвыходной ситуации. Даже если их внешние данные далеки от представлений о брутальности, они способны на волевые поступки.

Звезды наделили Овнов энергией, твердым характером и волей. Они стремятся к завоеванию и лидерству во всем. Способны управлять людьми и быстро принимать решения. Часто это карьеристы, которые умеют зарабатывать деньги.

Близнецы от природы интеллектуальны, но это не сухие теоретики. Они не пасуют перед трудностями и с готовностью применяют знания в деле. Препятствия добавляют им азарт, и желание преодолевать их на пути к успеху.

Ранее 5-tv.ru публиковал ТОП-4 самых красивых мужчин по знаку зодиака.