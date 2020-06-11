Какие дополнительные средства на выплаты врачам и семьям с детьми выделит кабмин

Эфирная новость 24

По словам Михаила Мишустина, финансовую поддержку в размере 15 миллиардов рублей получит и Российский фонд технологического развития.

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Фото, видео: Известия / Артем Коротаев

Кабмин дополнительно направит 12,5 миллиарда рублей на субсидии регионам для выплат семьям с детьми. Об этом сегодня заявил Михаил Мишустин на заседании правительства. Финансовую поддержку получат 19 субъектов. По словам премьера, дополнительные средства также направят на выплаты врачам. 15 миллиардов получит Российский фонд технологического развития.

«Эти средства пойдут на поддержку перспективных отечественных разработок, прежде всего в сфере промышленности при производстве новой высокотехнологичной и конкурентоспособной продукции. Это позволит повысить экспортный потенциал отечественных предприятий и локализовать производство высокотехнологичной продукции на территории России. Государственную помощь получат и проекты, направленные на противодействие распространению коронавирусной инфекции», — сказал Михаил Мишустин.

Власти продолжают помогать и самым проблемным регионам, таких — десять. В течение трех лет они получат более 26 миллиардов рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что медиков и соцработников, работающих с больными СОVID-19, освободили от НДФЛ.

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