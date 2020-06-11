Отходы из очистных сооружений попали в реку Ангара в Иркутской области

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Роспотребнадзор и природоохранная прокуратура начали проверку по факту загрязнения воды бывшим химпредприятием в Усолье-Сибирском.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Simone Brandt; 5-tv.ru

В Иркутской области местные жители закупаются бутилированной водой. В реку Ангара попали отходы из очистных сооружений бывшего химпредприятия. ЧП произошло в городе Усолье-Сибирское.

По предварительным данным, на объекте прорвало дамбу. Иловые отложения хлынули в водоем. Мощный поток черной воды сняли очевидцы, они и забили тревогу.

Роспотребнадзор и природоохранная прокуратура начали проверку. Специалисты уже взяли пробы, а спецтехника перекрыла канализационный сток. Как заявили местные власти, угрозы населению нет. Тем не менее, городской водозабор усилил контроль за качеством питьевой воды.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Росприроднадзор предлагает откачать топливо из трех баков на ТЭЦ в Норильске.

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