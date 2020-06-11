Пьяный водитель в Екатеринбурге пытался пугать гаишников змеей по кличке Кокаин
Рептилия теперь находится в заботливых руках зоозащитников, а нарушитель — в полиции.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько; Ura.ru
Пьяный водитель в Екатеринбурге в тщетных попытках не попасть в руки сотрудников ДПС избрал в качестве «грозного орудия» змею. Инцидент произошел ночью в районе Уралмаш, пишет URA.RU.
На кадрах очевидцев видно, как мужчина держит в руке извивающееся пресмыкающееся, чтобы правоохранители к нему не приблизились.
Впрочем, вскоре нарушителя удалось вытащить из машины, а его питомца, который оказался колумбийским радужным удавом, передали зоозащитникам.
Перед тем, как быть увезенным в отделение полиции, пьяный мужчина сообщил, что у его рептилии есть кличка — Кокаин.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как самоизоляцию одной из московских семей нарушила змея.
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