Пьяный водитель в Екатеринбурге пытался пугать гаишников змеей по кличке Кокаин

Пьяный водитель в Екатеринбурге в тщетных попытках не попасть в руки сотрудников ДПС избрал в качестве «грозного орудия» змею. Инцидент произошел ночью в районе Уралмаш, пишет URA.RU.

На кадрах очевидцев видно, как мужчина держит в руке извивающееся пресмыкающееся, чтобы правоохранители к нему не приблизились.

Впрочем, вскоре нарушителя удалось вытащить из машины, а его питомца, который оказался колумбийским радужным удавом, передали зоозащитникам.

Перед тем, как быть увезенным в отделение полиции, пьяный мужчина сообщил, что у его рептилии есть кличка — Кокаин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как самоизоляцию одной из московских семей нарушила змея.