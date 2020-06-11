Пьяный водитель в Екатеринбурге пытался пугать гаишников змеей по кличке Кокаин

|
Сергей Зеленский
49

Рептилия теперь находится в заботливых руках зоозащитников, а нарушитель — в полиции.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько; Ura.ru

Пьяный водитель в Екатеринбурге в тщетных попытках не попасть в руки сотрудников ДПС избрал в качестве «грозного орудия» змею. Инцидент произошел ночью в районе Уралмаш, пишет URA.RU.

На кадрах очевидцев видно, как мужчина держит в руке извивающееся пресмыкающееся, чтобы правоохранители к нему не приблизились.

Впрочем, вскоре нарушителя удалось вытащить из машины, а его питомца, который оказался колумбийским радужным удавом, передали зоозащитникам.

Перед тем, как быть увезенным в отделение полиции, пьяный мужчина сообщил, что у его рептилии есть кличка — Кокаин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как самоизоляцию одной из московских семей нарушила змея.

Читайте также

+15° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
69.12
0.50 78.52
0.60
ТОП-5 самых сильных мужчин по знаку зодиака

Последние новости

19:32
Отходы из очистных сооружений попали в реку Ангара в Иркутской области
19:22
«Пробор справа усилит женскую энергию»: полуобнаженная Цуканова-Котт дала ведические рекомендации
19:12
«У обоих есть семьи»: Охлобыстин написал о двух погибших в ДТП с Ефремовым
19:04
Елена Жукова рассказала о душевном состоянии Норкиной перед смертью
18:53
«Не молодит»: восточный образ Кати Лель не впечатлил поклонников
18:44
Масштабная спецоперация по задержанию подпольных оружейников прошла в 15 регионах России

Сейчас читают

Что грозит Ефремову, если он действительно нарушил домашний арест и пользовался Telegram
«Ее проклятие опасно для жизни»: звезда «Битвы экстрасенсов» о том, почему нельзя обижать кошек
«Я поставил одно условие»: отказавшийся защищать Ефремова юрист Добровинский будет представлять интересы семьи погибшего

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок