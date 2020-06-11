Путин поручил губернатору Пензенской области разобраться с ситуацией с кредитами в регионе

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Российский лидер провел встречу с Иваном Белозерцевым.

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Фото, видео: Известия / Зураб Джавахадзе; 5-tv.ru

Состояние экономики Пензенской области Владимир Путин обсудил с губернатором региона. Иван Белозерцев доложил о росте сельскохозпроизводства и увеличении объемов строительства. Президент обратил внимание губернатора на высокую долговую нагрузку и спад рождаемости в регионе.

«У вас есть моральное право, предъявив результаты работы людям, которые живут в Пензенской области, претендовать на новый срок. Но нужно, конечно, напрямую работать с людьми, показывать им то, что сделано, и объективно говорить о том, что сделать не удалось», — сказал Путин.

Глава Пензенской области пригласил Владимира Путина посетить регион.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин призвал обеспечить полную безопасность гостей Парада Победы.

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