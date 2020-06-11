В США афроамериканец умер как Джордж Флойд — видео

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Виктория Андреева
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Как выяснилось, инцидент произошел более года назад.

В США афроамериканец умер как Джордж Флойд — видео

Фото: www.globallookpress.com / Thomas Mueller

Полиция США обнародовала кадры, на которых видно, как правоохранители силой удерживают темнокожего мужчину на земле, вследствие чего он скоропостижно умирает. Задержанный, равно как и покойный афроамериканец Джордж Флойд, умоляет дать ему «немного подышать» и принять лекарство. Однако его просьбы не были услышаны.

Как сообщалось в эфире телеканала NBC News, вопиющий инцидент произошел более года назад, 20 мая 2019-го, но обнародовать запись с камер видеонаблюдения американцы решились только сейчас.

По данным СМИ, в тот роковой день в полицию поступила информация, что некий гражданин по имени Деррик Скотт устроил потасовку в штате Оклахома. В числе прочего, угрожал присутствовавшим оружием. По приезду наряда, темнокожий мужчина пытался бежать, но правоохранители настигли его, повалили на землю и отняли оружие.

«Мне все равно»,

«Он может вполне нормально дышать», — отвечают офицеры на призыв немного ослабить хватку.

Спустя несколько минут врачи констатируют смерть задержанного от пневмоторакса — излишнего скопления воздуха в дыхательных путях. Однако полицейских, злоупотребивших полномочиями, не осудили. Экспертиза показала, что при жизни Скотт употреблял запрещенные вещества, а также страдал астмой и другими, сердечно-сосудистыми заболеваниями, на что и списали скоропостижную смерть.

Пользователи сети, увидев шокирующие кадры, тут же сравнили Деррика Скотта с афроамериканцем Джорджом Флойдом, погибшем 25 мая 2020 года в Миннеаполисе. Его смерть вызвала волну протестов, прокатившейся по всей Америке. Вероятно, ввиду большого ажиотажа к ситуации, четверым правоохранителям, задушившим мужчину, все же были предъявлены обвинения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что МИД РФ высказал свою позицию по отношению к протестам в США из-за смерти афроамериканца.

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