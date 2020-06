Полиция США обнародовала кадры, на которых видно, как правоохранители силой удерживают темнокожего мужчину на земле, вследствие чего он скоропостижно умирает. Задержанный, равно как и покойный афроамериканец Джордж Флойд, умоляет дать ему «немного подышать» и принять лекарство. Однако его просьбы не были услышаны.

Как сообщалось в эфире телеканала NBC News, вопиющий инцидент произошел более года назад, 20 мая 2019-го, но обнародовать запись с камер видеонаблюдения американцы решились только сейчас.

По данным СМИ, в тот роковой день в полицию поступила информация, что некий гражданин по имени Деррик Скотт устроил потасовку в штате Оклахома. В числе прочего, угрожал присутствовавшим оружием. По приезду наряда, темнокожий мужчина пытался бежать, но правоохранители настигли его, повалили на землю и отняли оружие.

«Мне все равно»,

«Он может вполне нормально дышать», — отвечают офицеры на призыв немного ослабить хватку.

VIDEO RELEASED: Oklahoma City Police have released body camera footage from a 2019 in-custody death in response to one of several demands from Black Lives Matter OKC. https://t.co/h2S25DmL5x pic.twitter.com/p9UcjbEJJv