Летнего сезона — 2020 с нетерпением ждали все жители России. Во-первых, потому что с приходом тепла надеялись на снижение уровня заболеваемости COVID-19, а во-вторых, ввиду ужасной весенней погоды: температура едва переваливала за 5 градусов тепла! Но наступил июнь и пользователи, наконец, могут хвастаться откровенными фото в соцсетях, радуясь теплому солнцу.

Звезда поп-сцены Настя Каменских старается не отставать от поклонников и радует их необычными постами в Instagram. На сей раз артистка выложила в сеть снимок, где предстала в образе роковой красотки в белоснежном купальнике с импровизированным шлейфом.

«Ух, кажется, становится жарко!» — подписала пост Настя, обнажившая точеную фигурку.

Instagram @kamenskux

Фолловеры пришли в бурный восторг увидев красотку в сногсшибательном наряде, подчеркивающем ее очаровательные формы. В комментариях они, один за другим, признавались любимице в любви.

«Очень горячая!!! Я просто без ума…»

«Нет слов: Анастасия просто секси!»

«Гарна дивчина! Обожаю тебя, моя прелесть!»

«Настя в хорошей форме. Так держать!!!» — обращались к Каменских фанаты.

Известно, что идеальной физической формы добиться не так легко, как кажется. В частности, и Настя Каменских тратит немало усилий на уход за собой. На счастье поклонников, звезда не держит «секреты молодости» в тайне и с радостью делится ими в Instagram-аккаунте.

Ранее 5-tv.ru показал умилительное фото «влюбленных голубков» Насти Каменских и Потапа.