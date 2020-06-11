«Гарна дивчина!» — Настя Каменских похвалилась эффектными формами после зимнего сезона
Звезда эстрады выложила сексуальное фото в купальнике.
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Фото, видео: Instagram @kamenskux
Летнего сезона — 2020 с нетерпением ждали все жители России. Во-первых, потому что с приходом тепла надеялись на снижение уровня заболеваемости COVID-19, а во-вторых, ввиду ужасной весенней погоды: температура едва переваливала за 5 градусов тепла! Но наступил июнь и пользователи, наконец, могут хвастаться откровенными фото в соцсетях, радуясь теплому солнцу.
Звезда поп-сцены Настя Каменских старается не отставать от поклонников и радует их необычными постами в Instagram. На сей раз артистка выложила в сеть снимок, где предстала в образе роковой красотки в белоснежном купальнике с импровизированным шлейфом.
«Ух, кажется, становится жарко!» — подписала пост Настя, обнажившая точеную фигурку.
Фолловеры пришли в бурный восторг увидев красотку в сногсшибательном наряде, подчеркивающем ее очаровательные формы. В комментариях они, один за другим, признавались любимице в любви.
«Очень горячая!!! Я просто без ума…»
«Нет слов: Анастасия просто секси!»
«Гарна дивчина! Обожаю тебя, моя прелесть!»
«Настя в хорошей форме. Так держать!!!» — обращались к Каменских фанаты.
Известно, что идеальной физической формы добиться не так легко, как кажется. В частности, и Настя Каменских тратит немало усилий на уход за собой. На счастье поклонников, звезда не держит «секреты молодости» в тайне и с радостью делится ими в Instagram-аккаунте.
Ранее 5-tv.ru показал умилительное фото «влюбленных голубков» Насти Каменских и Потапа.
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