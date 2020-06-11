Рухнувший в Рязанской области самолет принадлежал сельхозавиации

|
Марина Неруцких
58

В результате крушения пилот погиб.

Рухнувший в Рязанской области самолет принадлежал сельхозавиации

Фото: 5-tv.ru

Потерпевший крушение в Рязанской области самолет принадлежал сельхозавиации. Как стало известно 5-tv.ru, легкий многоцелевой самолет «Бекас» был занят в обработке сельхозугодий.

Причина крушения устанавливается. На момент аварии погода в регионе была нормальная, без осадков. Рассматриваются две версии трагедии — техническая неисправность или ошибка пилотирования.

Самолет рухнул возле деревни Авдотьинка.

5-tv.ru

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате крушения легкомоторного самолета в Рязанской области пилот погиб.

Читайте также

+15° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
69.12
0.50 78.52
0.60
ТОП-5 самых сильных мужчин по знаку зодиака

Последние новости

22:39
Безработным россиянам увеличили пособия
22:25
«Гарна дивчина!» — Настя Каменских похвалилась эффектными формами после зимнего сезона
22:10
Ефремов после пяти часов допроса остался в статусе свидетеля
21:55
В США афроамериканец умер как Джордж Флойд — видео
21:45
Рухнувший в Рязанской области самолет принадлежал сельхозавиации
21:40
«Нашествия — 2020» в Тверской области не будет

Сейчас читают

Что грозит Ефремову, если он действительно нарушил домашний арест и пользовался Telegram
«Ее проклятие опасно для жизни»: звезда «Битвы экстрасенсов» о том, почему нельзя обижать кошек
«Я поставил одно условие»: отказавшийся защищать Ефремова юрист Добровинский будет представлять интересы семьи погибшего

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок