Рухнувший в Рязанской области самолет принадлежал сельхозавиации
В результате крушения пилот погиб.
Фото: 5-tv.ru
Потерпевший крушение в Рязанской области самолет принадлежал сельхозавиации. Как стало известно 5-tv.ru, легкий многоцелевой самолет «Бекас» был занят в обработке сельхозугодий.
Причина крушения устанавливается. На момент аварии погода в регионе была нормальная, без осадков. Рассматриваются две версии трагедии — техническая неисправность или ошибка пилотирования.
Самолет рухнул возле деревни Авдотьинка.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате крушения легкомоторного самолета в Рязанской области пилот погиб.
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