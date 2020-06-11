Рухнувший в Рязанской области самолет принадлежал сельхозавиации

Потерпевший крушение в Рязанской области самолет принадлежал сельхозавиации. Как стало известно 5-tv.ru, легкий многоцелевой самолет «Бекас» был занят в обработке сельхозугодий.

Причина крушения устанавливается. На момент аварии погода в регионе была нормальная, без осадков. Рассматриваются две версии трагедии — техническая неисправность или ошибка пилотирования.

Самолет рухнул возле деревни Авдотьинка.

5-tv.ru

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате крушения легкомоторного самолета в Рязанской области пилот погиб.