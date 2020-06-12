Саша Савельева с декольте почти до талии напомнила фанатам героиню ретро-фильма
Солистка группы «Фабрика» поделилась с поклонниками стильным снимком и задала им непростую задачу.
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Фото, видео: Instagram @sasha_savelieva
Солистка группы «Фабрика» Саша Савельева любит экспериментировать с фотографиями. Она часто публикует в своем Instagram стильные снимки в цветном и черно-белом варианте и просит подписчиков решить, какой из них лучше. На этот раз певица опубликовала фото, на котором самозабвенно танцует, прикрыв глаза, с оригинальной прической, декольте почти до талии и с бокалом коктейля в руках.
«Моя любимая рубрика! ЧБ или ЦВЕТ?» — подписала снимок супруга актера Кирилла Сафонова.
Большинство поклонников Савельевой пришли к однозначному выводу, что черно-белый вариант лучше, хотя нашлись и сторонники цвета.
«И цвет супер, и черно-белый, как героиня ретро фильмов»;
«Черно-белый! Нереально крутой!»
«Цвет. Хотя черно-белый тоже интересно, вспоминается жизнь 60-х»;
«Ты прекрасна на всех фото, невозможно выбрать», — восхищаются пользователи.
Как уже рассказывал 5-tv.ru Саша Савельева и Кирилл Сафонов в апреле отметили 10-летие брака, у них растет годовалый сын. Недавно актер поделился в одном из интервью историей знакомства с певицей.
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