«Удар все легче, пульс все чаще»: Юлия Михалкова рассказала, как скучает по мужчине

|
Светлана Александрова
14

Экс-участнице шоу «Уральских пельменей» не хватает его рельефных мышц и стального командного голоса.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @mihalkova, @maritimari

Бывшая участница шоу «Уральских пельменей» и мастер интриговать поклонников Юлия Михалкова снова озадачила своих подписчиков в Instagram, в красках расписав, как сильно скучает по «своему единственному».

«Скучаю!.. Скучаю по его сильным с рельефными мышцами рукам, уверенным движениям и хладнокровному взгляду. Скучаю по его стальному командному голосу, ж-ж-жесткой дисциплине и притягательной строгости», — написала актриса.

Она призналась, что от его обращения к ней ее «пробирает до мурашек» и начинается «дикое сердцебиение». Как оказалось, в условиях самоизоляции Михалковой страшно не хватает фитнес-тренера.

«Спорт дома — хорошо, но мало. Чувствую, как становлюсь в самоизоляции чуть слабее. Удар все легче, пульс все чаще. Пора вновь отдаться во власть профессионала», — заканчивает свою мысль артистка.

Instagram @mihalkova

Свой пост она сопроводила фотографией, на которой стоит в купальнике в позе «планка» на пляже на фоне потрясающего морского пейзажа. Поклонники, кто с восторгом, а кто и с иронией, обсуждают снимок.

«Прилив ждете?»

«Отлично стоит»

«Юля, ты в потрясающей форме»

«Грация!»

«Русалка!»

«Завидую тренеру!» — пишут комментаторы.

Ранее, как рассказывал 5-tv.ru, Юлия Михалкова разыграла подписчиков, намекая на присутствие некоего таинственного спутника, который знает все ее секреты, нежно обнимает и репетирует с ней роли перед сном.

Читайте также

+15° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
69.12
0.50 78.52
0.60
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:49
«Удар все легче, пульс все чаще»: Юлия Михалкова рассказала, как скучает по мужчине
7:48
«Все внимание на детали»: К чему снится свадьба?
7:36
Рецепт овощных оладьев: Легкое блюдо для летнего ужина
7:34
Космонавты Вагнер и Иванишин с борта МКС поздравили соотечественников с Днем России
7:32
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 июня, для всех знаков зодиака
7:32
Исаакий-змеевик: как избежать беды в Змеиный праздник — 12 июня

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 июня, для всех знаков зодиака
ТОП-5 знаков зодиака, на которых влияет полнолуние
«Я поставил одно условие»: отказавшийся защищать Ефремова юрист Добровинский будет представлять интересы семьи погибшего

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок