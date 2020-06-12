«Удар все легче, пульс все чаще»: Юлия Михалкова рассказала, как скучает по мужчине

Бывшая участница шоу «Уральских пельменей» и мастер интриговать поклонников Юлия Михалкова снова озадачила своих подписчиков в Instagram, в красках расписав, как сильно скучает по «своему единственному».

«Скучаю!.. Скучаю по его сильным с рельефными мышцами рукам, уверенным движениям и хладнокровному взгляду. Скучаю по его стальному командному голосу, ж-ж-жесткой дисциплине и притягательной строгости», — написала актриса.

Она призналась, что от его обращения к ней ее «пробирает до мурашек» и начинается «дикое сердцебиение». Как оказалось, в условиях самоизоляции Михалковой страшно не хватает фитнес-тренера.

«Спорт дома — хорошо, но мало. Чувствую, как становлюсь в самоизоляции чуть слабее. Удар все легче, пульс все чаще. Пора вновь отдаться во власть профессионала», — заканчивает свою мысль артистка.

Instagram @mihalkova

Свой пост она сопроводила фотографией, на которой стоит в купальнике в позе «планка» на пляже на фоне потрясающего морского пейзажа. Поклонники, кто с восторгом, а кто и с иронией, обсуждают снимок.

«Прилив ждете?»

«Отлично стоит»

«Юля, ты в потрясающей форме»

«Грация!»

«Русалка!»

«Завидую тренеру!» — пишут комментаторы.

Ранее, как рассказывал 5-tv.ru, Юлия Михалкова разыграла подписчиков, намекая на присутствие некоего таинственного спутника, который знает все ее секреты, нежно обнимает и репетирует с ней роли перед сном.